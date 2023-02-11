В «КАМАЗ-Мастере» показали кадры с ледовых тренировок

Команда «КАМАЗ-Мастер» на своём официальном YouTube-канале опубликовала новое видео, где показала фрагменты ледовых тренировок, которые проходили в феврале в Набережных челнах.



Тренировки проводились на треке Чулман на большом и малом кругах, протяжённостью в десять и пять километров, соответственно.

Тренировки «КАМАЗ-Мастер» на льду

Права на видео принадлежат «КАМАЗ-Мастер». Видео можно посмотреть на официальном YouTube-канале KAMAZ-Master

В этом году команда «КАМАЗ-Мастер» не принимала участия в престижном ралли-марафоне «Дакар». Решение отказаться от участия было принято в связи с несогласием с требованиями до российских спортсменов, которые должны были подписывать специальную анкету Международной автомобильной федерации (ФИА), в которой осуждаются действия России на Украине. Спортсмены, подписавшие документ, могла выступать на международных соревнованиях под нейтральным статусом.