В «КАМАЗ-Мастере» показали кадры с ледовых тренировок

Команда «КАМАЗ-Мастер» на своём официальном YouTube-канале опубликовала новое видео, где показала фрагменты ледовых тренировок, которые проходили в феврале в Набережных челнах.
Тренировки проводились на треке Чулман на большом и малом кругах, протяжённостью в десять и пять километров, соответственно.
Тренировки «КАМАЗ-Мастер» на льду
Права на видео принадлежат «КАМАЗ-Мастер». Видео можно посмотреть на официальном YouTube-канале KAMAZ-Master
В этом году команда «КАМАЗ-Мастер» не принимала участия в престижном ралли-марафоне «Дакар». Решение отказаться от участия было принято в связи с несогласием с требованиями до российских спортсменов, которые должны были подписывать специальную анкету Международной автомобильной федерации (ФИА), в которой осуждаются действия России на Украине. Спортсмены, подписавшие документ, могла выступать на международных соревнованиях под нейтральным статусом.
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