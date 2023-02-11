Босс Ф-1 раскритиковал «Андретти», назвав их попытки попасть в чемпионат «неразумными»

Руководитель Формулы-1 Стефано Доменикали высказался о желании команды «Андретти» присоединиться к чемпионату.



«Прежде всего, мы рады всем, кто приносит пользу гонкам. Нужно уважать всех. Есть такие команды, как «Андретти», которые громко заявляют о желании присоединиться к Формуле-1, но, на мой взгляд, с их стороны было неразумно называть жадными другие команды. Есть и менее громкие коллективы, которые хотят попасть в чемпионат и есть обязательный процесс, который надо уважать, и мы с ФИА об этом заботимся.



11-я команда будет кстати, если все необходимые аспекты будут соблюдены. Может показаться, что это просто негативная реакция именно на «Андретти», но быть не так. Мы должны быть серьёзными и профессиональными в оценке всех элементов», — приводит слова Доменикали Sky Sports.

Новость по теме Штайнер: приход «Андретти» несёт за собой только риски и никакой выгоды