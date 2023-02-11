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В «Хаасе» показали фотографии с обкатки нового болида

В «Хаасе» показали фотографии с обкатки нового болида
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Пресс-служба команды Формулы-1 «Хаас» показала новые качественные фотографии с обкатки болида, которая состоялась сегодня, 11 февраля, в Сильверстоуне.

Фото: MoneyGram Haas F1 Team

Фото: MoneyGram Haas F1 Team

Примечательно, что во время презентации, которая состоялась 31 января 2023 года, команда представила только ливрею своего нового автомобиля на предстоящий сезон Формулы-1. Форма боковых понтонов нового болида «Хааса» напоминает прошлогоднее решение итальянской команды «Феррари».

Напомним, по итогам минувшего сезона Формулы-1 американцы заняли восьмое место в Кубке конструкторов. «Хаас» набрал 38 очков. Ранее коллектив из США показал в социальных сетях, как будут выглядеть комбинезоны, которые будут использовать в новом сезоне пилоты команды Нико Хюлькенберг и Кевин Магнуссен.

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