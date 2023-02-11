Бывший гонщик Ф-1: в «Ред Булл» устали от нерешительности «Хонды»

Бывший гонщик Формулы-1 Кристиан Альберс поделился мнением о том, почему «Ред Булл» решил отказаться от сотрудничества с «Хондой» и начать совместную работу с «Фордом» с сезона-2026.
«Думаю, в «Ред Булл» просто устали от этих переговоров. «Хонда» была очень нерешительной. Сначала они решили уходить, теперь вернулись. «Ред Булл» устал от этой истории», — приводит слова Кристиана Альберса PlanetF1.
Напомним, в начале февраля американский автопроизводитель сообщил о возвращении в Формулу-1. В этот же день, 3 февраля, на презентации новой машины «Ред Булл» объявил о предстоящем сотрудничестве с американским автопроизводителем. Официально партнёрство между «Ред Булл» и «Фордом» начнётся в 2026 году со вступлением в силу нового моторного регламента.
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