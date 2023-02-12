«Я понял, что действительно важно». Юки Цунода оценил свой прогресс в Формуле-1

Пилот итальянской команды «Альфа Таури» Юки Цунода рассказал о своём прогрессе по сравнению с 2021 годом, когда Цунода пришёл в Формулу-1.
«Сейчас я на совершенно другом уровне, хотя при этом сохранил свои лучшие стороны с моего первого года в Формуле-1. Я определённо лучше контролирую ситуацию, больше делаю акцент на команду, когда дело доходит до разработки машины.
Я многому научился не только в гонках, но и в жизни, что тоже благоприятно сказывается на моих навыках пилота. Теперь я понял, что действительно важно», – приводит слова японского гонщика официальный сайт команды.
Напомним, в Кубке конструкторов минувшего сезона Формулы-1 «Альфа Таури» заняла предпоследнее, девятое место, набрав 35 очков. Ранее итальянский коллектив лаконично представил болид, который будет использовать в сезоне-2023.
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