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«Я понял, что действительно важно». Юки Цунода оценил свой прогресс в Формуле-1

«Я понял, что действительно важно». Юки Цунода оценил свой прогресс в Формуле-1
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Пилот итальянской команды «Альфа Таури» Юки Цунода рассказал о своём прогрессе по сравнению с 2021 годом, когда Цунода пришёл в Формулу-1.

«Сейчас я на совершенно другом уровне, хотя при этом сохранил свои лучшие стороны с моего первого года в Формуле-1. Я определённо лучше контролирую ситуацию, больше делаю акцент на команду, когда дело доходит до разработки машины.

Я многому научился не только в гонках, но и в жизни, что тоже благоприятно сказывается на моих навыках пилота. Теперь я понял, что действительно важно», – приводит слова японского гонщика официальный сайт команды.

Напомним, в Кубке конструкторов минувшего сезона Формулы-1 «Альфа Таури» заняла предпоследнее, девятое место, набрав 35 очков. Ранее итальянский коллектив лаконично представил болид, который будет использовать в сезоне-2023.

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