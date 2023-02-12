Тост: Цунода обязан набрать намного больше очков, чем в прошлом году

Руководитель итальянской команды «Альфа Таури» Франц Тост озвучил цели для японского пилота Юки Цуноды на предстоящий сезон Формулы-1.



«В прошлом сезоне Юки столкнулся с небольшими проблемами, связанными с машиной. В этом году, как я ожидаю, у нас будет более конкурентоспособный болид. Юки должен всегда преследовать одну цель – попасть в третий сегмент квалификации и финишировать в очках.



Он опытный пилот, который провёл два сезона в Формуле-1. Понятное дело, я ожидаю, что в сезоне-2023 он обязан набрать намного больше очков, чем в прошлом году», – приводит слова Тоста официальный сайт команды.



Ранее гонщик итальянского коллектива Юки Цунода рассказал о своём прогрессе по сравнению с 2021 годом, когда он пришёл в Формулу-1.