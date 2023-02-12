Вассёр: в «Ауди» мне сказали, что я не могу отказаться от предложения «Феррари»

Новый руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр рассказал, как в «Ауди» отреагировали на новость о том, что ему предложили должность в итальянской команде.

«Когда мне позвонили из «Феррари», я не стал рассказывать об этом всем подряд. Это были мои собственные размышления и мои собственные обсуждения с Джоном Элканном. Я не делился этим с «Ауди» до объявления. Потом я всё-таки поговорил с кем-то из «Ауди», и они сказали мне, что я не могу отказаться от предложения «Феррари», — приводит слова Вассёра Racingnews365.

Фредерик Вассёр возглавил «Феррари» по окончании прошлого сезона, сменив на этом посту Маттиа Бинотто. В прошлом году Вассёр занимал аналогичную должность в «Альфа Ромео».