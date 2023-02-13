Лео Туррини дал прогноз о новом месте работы Маттиа Бинотто в Формуле-1

Маттиа Бинотто, покинувший пост руководителя «Феррари», вернётся в Формулу-1. Уверенность в этом выразил итальянский журналист Лео Туррини.
«Я уверен, что Маттиа Бинотто после садоводческого периода сможет вернуться в Формулу-1. Я абсолютно убеждён, что у него будет предложение от «Ауди» возглавить команду, которая появится на стартовой решётке уже в ближайшем будущем», — приводит слова Туррини F1sport.it со ссылкой на его выступление в подкасте Pit Talk.
Напомним, о решении Бинотто покинуть пост руководителя «Феррари» стало известно в конце ноября прошлого года. Причиной называлось недоверие к Бинотто со стороны президента компании Джона Элкана. В итальянской команде его заменил Фредерик Вассёр. Этот год Бинотто проведёт в оплачиваемом отпуске.
Шварцман принял участие в презентации униформы «Феррари»:
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