В «Альпин» рассказали, как проходила обкатка нового болида

Технический директор французской команды Формулы-1 «Альпин» Мэтт Харман рассказал о своих впечатлениях после обкатки новой машины. Сегодня, 13 февраля, новый болид французского коллектива дебютировал на трассе.
«Отметим сегодняшний день в Сильверстоуне для нашего A523 [болида] как положительный. Эстебан [Окон] утром первым выехал на трассу. Он проверил правильность работы всех систем машины, а также полностью провёл традиционную программу обкатки.
Во второй половине дня Пьер [Гасли] впервые сел за руль нового болида и преодолел восемь кругов. Конечно, с нашей стороны есть информационная ограниченность, нерепрезентативность, но у нас, безусловно, был отличный день. С нетерпением ждём тестов в Бахрейне, где продолжим изучение машины», – цитирует Хармана пресс-служба «Альпин».
- 13 февраля 2023
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