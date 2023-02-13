Фото: «Астон Мартин» представил новую машину на сезон-2023 Формулы-1

Команда Формулы-1 «Астон Мартин» опубликовала в социальных сетях первые фото своего нового болида 2023 года – AMR23.
Фото: Aston Martin F1
Фото: Aston Martin F1
Фото: Aston Martin F1
Напомним, по итогам минувшего чемпионата гоночный коллектив из Великобритании занял седьмое место, набрав 55 очков в Кубке конструкторов. Победителем же сезона стала австрийская команда «Рел Булл».
В предстоящем сезоне «Астон Мартин» представят двукратный чемпион мира, испанец Фернандо Алонсо, и канадец Лэнс Строл. 41-летний Алонсо пришёл на смену четырёхкратному чемпиону, немцу Себастьяну Феттелю, завершившему карьеру по окончании сезона-2022.
Ранее в интервью Фернандо Алонсо ответил на вопрос о лучшем гонщике в истории Формулы-1.
Первый визит Фернандо Алонсо на базу «Астон Мартин»
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