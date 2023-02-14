Ральф Шумахер: Стролл станет чемпионом? Конечно, а машины Ф-1 умеют летать

Бывший пилот Формулы-1, немец Ральф Шумахер иронично прокомментировал слова двукратного чемпиона мира, испанца Фернандо Алонсо, заявившего, что его напарник по «Астон Мартин», канадец Лэнс Стролл, имеет шансы в будущем завоевать титул.

«Конечно! А машины Ф-1 умеют летать. Уже наступило 1 апреля?» – написал Шумахер в социальных сетях.

Лэнсу Строллу 24 года. Канадец дебютировал в «Королевских гонках» в 2017 году, проведя первые два сезона за «Уильямс». В 2021 году Стролл присоединился к «Астон Мартин», однако прежние результаты так и не улучшил, став по итогам двух последних чемпионатов 13-м и 15-м соответственно.

Ранее Стролл подшутил над Алонсо на презентации «Астон Мартин», заявив, что болел за Михаэля Шумахера в их титульной борьбе.