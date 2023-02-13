«Я болел за Шумахера». Стролл подшутил над Алонсо на презентации «Астон Мартин»

Пилот «Астон Мартин», канадец Лэнс Стролл не упустил возможности подшутить над своим новым напарником и двукратным чемпионом мира, испанцем Фернандо Алонсо, на официальной презентации нового болида команды.

Так, Стролл заявил, что болел за Михаэля Шумахера в то время, когда он боролся с Алонсо за чемпионский титул в 2006 году.

«Не буду скрывать, когда Шумахер боролся за титул с Фернандо, то я болел за Михаэля. Но я рад, что теперь Фернандо мой напарник!» – сказал канадец.

Также Стролл высказался о возможности поработать с испанцем:

«Не могу дождаться начала работы с Фернандо. Я всегда отлично с ним ладил, и это невероятное ощущение – гоняться вместе с ним».

По итогам минувшего чемпионата гоночный коллектив из Великобритании занял седьмое место, набрав 55 очков.

Первый визит Фернандо Алонсо на базу «Астон Мартин»: