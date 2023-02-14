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Зак Браун предположил, в чём «Макларен» превосходит другие команды Формулы-1

Зак Браун предположил, в чём «Макларен» превосходит другие команды Формулы-1
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Исполнительный директор «Макларена» Зак Браун рассказал о финансовом положении дел команды. Браун также допустил, что «Макларен» превосходит все остальные гоночные коллективы во всём автоспорте по числу корпоративных партнёров.

«Теперь мы прибыльная команда Формулы-1. Нам очень повезло, что мы привлекли новых акционеров, которые позволили нам получить такие вещи, как аэродинамическая труба и симулятор. У нас положительная финансовая динамика. Думаю, мы обладаем самым большим набором корпоративных партнёров во всём автоспорте. С финансовой точки зрения мы здоровы и обладаем всеми необходимыми ресурсами, чтобы вернуться на передовую», — приводит слова Брауна Reuters.

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