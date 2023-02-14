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«Если мы седьмые, то был праздник». Алонсо раскритиковал амбиции своих прежних команд

«Если мы седьмые, то был праздник». Алонсо раскритиковал амбиции своих прежних команд
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Двукратный чемпион мира, пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо поделился мыслями об отличиях нынешней команды от тех, где он выступал ранее. До перехода в «Астон Мартин» Фернандо был гонщиком «Альпин» и «Макларена».

«В «Астон Мартин» все жаждут успеха. Да, может, у них и нет опыта регулярной борьбы за победы каждые выходные, но они верят в себя и знают, что могут добиться результатов, просто пока они к ним не пришли.

Это сильно отличается от других команд, где я выступал ранее. Может, они считали, что всё нормально, потому что у них был успех в прошлом. Они были лишь четвёртыми – и были этим довольны. Были пятыми – тоже были довольны. Если мы седьмые, устраивался праздник. Здесь же нет никаких празднований, пока мы не победим, и это очень здорово», — приводит слова Алонсо Crash.net.

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