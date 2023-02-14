«Если мы седьмые, то был праздник». Алонсо раскритиковал амбиции своих прежних команд

Двукратный чемпион мира, пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо поделился мыслями об отличиях нынешней команды от тех, где он выступал ранее. До перехода в «Астон Мартин» Фернандо был гонщиком «Альпин» и «Макларена».
«В «Астон Мартин» все жаждут успеха. Да, может, у них и нет опыта регулярной борьбы за победы каждые выходные, но они верят в себя и знают, что могут добиться результатов, просто пока они к ним не пришли.
Это сильно отличается от других команд, где я выступал ранее. Может, они считали, что всё нормально, потому что у них был успех в прошлом. Они были лишь четвёртыми – и были этим довольны. Были пятыми – тоже были довольны. Если мы седьмые, устраивался праздник. Здесь же нет никаких празднований, пока мы не победим, и это очень здорово», — приводит слова Алонсо Crash.net.
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