Юки Цунода представил дизайн своего нового шлема

Пилот итальянской команды «Альфа Таури» Юки Цунода опубликовал новый пост в социальных сетях, в котором показал свой шлем на предстоящий сезон Формулы-1.

Новый дизайн шлема Юки Цуноды Фото: Из личного архива

Новый дизайн шлема Юки Цуноды Фото: Из личного архива

В предстоящем сезоне пилотом «Альфа Таури», помимо японского гонщика, будет голландец Ник де Врис. Де Врис заменит в составе коллектива Пьера Гасли, который продолжит карьеру в «Альпин».

«Альфа Таури» показали первое живое видео с новым болидом AT04:

Напомним, в Кубке конструкторов минувшего сезона Формулы-1 итальянская команда заняла предпоследнее, девятое место, набрав 35 очков. Ранее «Альфа Таури» поделилась новой видеозаписью, на кадрах которой демонстрируется выезд на трассу нового автомобиля, получившего индекс AT04.

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График презентаций сезона-2023:



«Феррари» — 14 февраля

«Мерседес» — 15 февраля

«Альпин» — 16 февраля.