Юки Цунода представил дизайн своего нового шлема

Пилот итальянской команды «Альфа Таури» Юки Цунода опубликовал новый пост в социальных сетях, в котором показал свой шлем на предстоящий сезон Формулы-1.
Новый дизайн шлема Юки Цуноды
Фото: Из личного архива
Новый дизайн шлема Юки Цуноды
Фото: Из личного архива
В предстоящем сезоне пилотом «Альфа Таури», помимо японского гонщика, будет голландец Ник де Врис. Де Врис заменит в составе коллектива Пьера Гасли, который продолжит карьеру в «Альпин».
«Альфа Таури» показали первое живое видео с новым болидом AT04:
Напомним, в Кубке конструкторов минувшего сезона Формулы-1 итальянская команда заняла предпоследнее, девятое место, набрав 35 очков. Ранее «Альфа Таури» поделилась новой видеозаписью, на кадрах которой демонстрируется выезд на трассу нового автомобиля, получившего индекс AT04.
График презентаций сезона-2023:
«Феррари» — 14 февраля
«Мерседес» — 15 февраля
«Альпин» — 16 февраля.
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