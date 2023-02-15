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«Для меня ничего не изменится». Хэмилтон — о запрете ФИА на политические высказывания

«Для меня ничего не изменится». Хэмилтон — о запрете ФИА на политические высказывания
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Пилот «Мерседеса», семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон прокомментировал запрет Международной автомобильной федерации (ФИА) на несанкционированные политические и религиозные высказывания.

«Зимой я не следил за новостями, но слышал об этом. Меня это не удивляет. Но ничего не помешает мне говорить о вещах, которыми я увлечён, и о проблемах, которые существуют. Считаю, что спорт сейчас обязан высказываться о различных вещах с целью повышения осведомлённости людей по важным темам, особенно когда мы путешествуем по всему миру. Так что ничего для меня не изменится.

Думаю, было глупо говорить о том, что я хотел бы получать дополнительные штрафные баллы за свои высказывания и прочее, но, как я уже сказал, я всё равно продолжу высказывать своё мнение. У нас всё ещё есть для этого платформа, пусть нам и предстоит решить много вещей. Но поддержка наших инициатив со стороны Стефано Доменикали была потрясающей. Думаю, все пилоты были более чем согласны со свободой слова», — приводит слова Льюиса Хэмилтона PlanetF1.

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