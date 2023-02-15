В «Астон Мартин» показали первые качественные фотографии новой машины

Пресс-служба британской команды Формулы-1 «Астон Мартин» опубликовала первые качественные фотографии с шейкдауна своего нового болида AMR23. Обкатка новой машины проводится на автодроме «Сильверстоун» в Великобритании.
Фото: twitter.com/AstonMartinF1
Фото: twitter.com/AstonMartinF1
Напомним, презентация болида британской команды состоялась 13 февраля.
По итогам минувшего чемпионата гоночный коллектив из Великобритании занял седьмое место, набрав 55 очков в Кубке конструкторов. Победителем сезона стала австрийская команда «Ред Булл».
В предстоящем сезоне «Астон Мартин» представят двукратный чемпион мира, испанец Фернандо Алонсо и канадец Лэнс Стролл. 41-летний Алонсо пришёл на смену четырёхкратному чемпиону, немцу Себастьяну Феттелю, завершившему карьеру по окончании сезона-2022.
- 15 февраля 2023
-
18:47
-
18:34
-
18:28
-
18:22
-
17:48
-
17:18
-
17:11
-
16:55
-
16:39
-
16:16
-
15:33
-
14:36
-
14:30
-
14:26
-
13:29
-
13:25
-
13:09
-
12:51
-
12:46
-
12:29
-
11:41
-
11:38
-
10:49
-
10:32
-
10:02
-
00:37
- 14 февраля 2023
-
23:52
-
23:51
-
23:27
-
22:49
-
21:27
-
19:39
-
19:27
-
18:49
-
17:59