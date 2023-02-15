В «Астон Мартин» показали первые качественные фотографии новой машины

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Пресс-служба британской команды Формулы-1 «Астон Мартин» опубликовала первые качественные фотографии с шейкдауна своего нового болида AMR23. Обкатка новой машины проводится на автодроме «Сильверстоун» в Великобритании.

Фото: twitter.com/AstonMartinF1

Фото: twitter.com/AstonMartinF1

Напомним, презентация болида британской команды состоялась 13 февраля.



По итогам минувшего чемпионата гоночный коллектив из Великобритании занял седьмое место, набрав 55 очков в Кубке конструкторов. Победителем сезона стала австрийская команда «Ред Булл».



В предстоящем сезоне «Астон Мартин» представят двукратный чемпион мира, испанец Фернандо Алонсо и канадец Лэнс Стролл. 41-летний Алонсо пришёл на смену четырёхкратному чемпиону, немцу Себастьяну Феттелю, завершившему карьеру по окончании сезона-2022.