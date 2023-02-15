В «Мерседесе» показали первый выезд нового болида на трассу. Видео

Пресс-служба команды Формулы-1 «Мерседес» опубликовала короткий видеоролик с первого выезде нового болида коллектива на трассу во время шейкдауна в Сильверстоуне.
Ранее сообщалось, что команда столкнулась с проблемами на шейкдауне — якобы на болиде коллектива отказал двигатель. Как информировал источник, команда отправила силовую установку на ремонт, при этом в коллективе опасаются повторения этой проблемы.
При этом, несмотря на данную информацию, судя по всему, шейкдаун всё-таки состоялся.
Напомним, сегодня команда провела презентацию новой машины. В коллективе решили вернуться к чёрной ливрее машины. При этом «Мерседес» сохранил собственную уникальную концепцию боковых понтонов. Авто получило индекс W14.
Предсезонные тесты Формулы-1 в новом сезоне пройдут 23-25 февраля в Бахрейне, а первый Гран-при 2023 года запланирован с 3 по 5 марта. Состоится он там же.
- 16 февраля 2023
-
00:54
-
00:41
-
00:38
- 15 февраля 2023
-
23:57
-
23:41
-
23:17
-
22:55
-
21:25
-
20:46
-
20:38
-
19:40
-
18:47
-
18:34
-
18:28
-
18:22
-
17:48
-
17:18
-
17:11
-
16:55
-
16:39
-
16:16
-
15:33
-
14:36
-
14:30
-
14:26
-
13:29
-
13:25
-
13:09
-
12:51
-
12:46
-
12:29
-
11:41
-
11:38
-
10:49
-
10:32