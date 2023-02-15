В «Мерседесе» показали первый выезд нового болида на трассу. Видео

Пресс-служба команды Формулы-1 «Мерседес» опубликовала короткий видеоролик с первого выезде нового болида коллектива на трассу во время шейкдауна в Сильверстоуне.

Ранее сообщалось, что команда столкнулась с проблемами на шейкдауне — якобы на болиде коллектива отказал двигатель. Как информировал источник, команда отправила силовую установку на ремонт, при этом в коллективе опасаются повторения этой проблемы.



При этом, несмотря на данную информацию, судя по всему, шейкдаун всё-таки состоялся.



Напомним, сегодня команда провела презентацию новой машины. В коллективе решили вернуться к чёрной ливрее машины. При этом «Мерседес» сохранил собственную уникальную концепцию боковых понтонов. Авто получило индекс W14.



Предсезонные тесты Формулы-1 в новом сезоне пройдут 23-25 февраля в Бахрейне, а первый Гран-при 2023 года запланирован с 3 по 5 марта. Состоится он там же.