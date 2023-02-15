В «Мерседесе» признали проблемы с машиной в день шейкдауна

Британский журналист Крис Медланд поделился подробностями о шейкдауне «Мерседеса». Как сообщает источник, команда изначально планировала работать на трассе два дня, так что полноценный шейкдаун состоится завтра, 16 февраля.
«Сегодня в Сильверстоуне «Мерседес» проехал всего 15 километров, чтобы засчитать этот выезд как демонстрационный день, а на завтра запланирован полноценный съёмочный день и сто километров дистанции.
При этом у команды есть «обычные проблемы», которые необходимо решить, однако в целом в команде говорят, что всё нормально и никакого изменения в планах нет — трасса ими была забронирована на оба дня, чтобы самим сделать выбор о формате работы в каждый из них», — написал Крис Медланд в своих социальных сетях.
Ранее сообщалось, что команда столкнулась с проблемами на шейкдауне — якобы на болиде коллектива отказал двигатель. Как информировал источник, команда отправила силовую установку на ремонт. Позднее выяснилось, что проблемы оказались решаемыми и не выходящими за «рамки возможного». Причиной проблем с зажиганием стало неправильное крепление двигателя.
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