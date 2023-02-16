Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Даниил Квят заявлен на тесты IMSA в экипаже с Грожаном

Даниил Квят заявлен на тесты IMSA в экипаже с Грожаном
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший российский гонщик Формулы-1 Даниил Квят заявлен на тесты IMSA в Себринге, сообщает Endurance-info. Пилот числится в команде Iron Lynx в экипаже с другим бывшим участником Формулы-1 Роменом Грожаном, а также Франком Перейрой и Джорданом Пеппером.

В первый день тестов Квят не выезжал на трассу, но может выступить сегодня на Lamborghini Huracan GT3 EVO2.

Напомним, ранее стало известно, что Даниил Квят в нынешнем сезоне будет выступать в гонках на выносливость WEC в составе «Премы», где его партнёрами станут француженка Дориан Пен и итальянец Мирко Бортолотти.

Квят выступал в Формуле-1 с 2014 по 2020 год, пропустив один сезон. Лучшим результатом россиянина стало второе место в составе «Ред Булл» на Гран-при Венгрии в 2015 году.

Квят и Мазепин возвращаются в гонки! Где поедут и как насчёт санкций против россиян? Квят и Мазепин возвращаются в гонки! Где поедут и как насчёт санкций против россиян?
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023