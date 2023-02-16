Даниил Квят заявлен на тесты IMSA в экипаже с Грожаном
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Бывший российский гонщик Формулы-1 Даниил Квят заявлен на тесты IMSA в Себринге, сообщает Endurance-info. Пилот числится в команде Iron Lynx в экипаже с другим бывшим участником Формулы-1 Роменом Грожаном, а также Франком Перейрой и Джорданом Пеппером.
В первый день тестов Квят не выезжал на трассу, но может выступить сегодня на Lamborghini Huracan GT3 EVO2.
Напомним, ранее стало известно, что Даниил Квят в нынешнем сезоне будет выступать в гонках на выносливость WEC в составе «Премы», где его партнёрами станут француженка Дориан Пен и итальянец Мирко Бортолотти.
Квят выступал в Формуле-1 с 2014 по 2020 год, пропустив один сезон. Лучшим результатом россиянина стало второе место в составе «Ред Булл» на Гран-при Венгрии в 2015 году.
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