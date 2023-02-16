Команда «Альпин» представила машину на сезон-2023 Формулы-1. Фото

Французская команда Формулы-1 «Альпин» провела презентацию своей новой машины. Фотографиями автомобиля поделилась пресс-служба гоночного коллектива.
Новый болид получил индекс A523.
Фото: twitter.com/AlpineF1Team
Фото: twitter.com/AlpineF1Team
Фото: twitter.com/AlpineF1Team
Примечательно, что ранее в социальных сетях появились фотографии этого болида во время обкатки на трассе в Сильверстоуне — в «Альпин» провели шейкдаун новой машины раньше, чем состоялась презентация.
По итогам прошлого сезона Формулы-1 «Альпин» удалось занять четвёртое место в Кубке конструкторов, набрав 173 очка. Трофей выиграл гоночный коллектив из Австрии «Ред Булл». Напомним, предсезонные тесты Формулы-1 в новом сезоне состоятся 23–25 февраля в Бахрейне, а первый Гран-при 2023 года запланирован с 3 по 5 марта. Пройдёт он там же.
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