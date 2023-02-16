«Слухи безосновательны». В «Мерседесе» отрицают проблемы с мотором в день шейкдауна

Представитель «Мерседеса» опроверг слухи о том, что команда столкнулась с техническими проблемами в первый день обкатки нового болида.



«Эти слухи безосновательны. Наш заезд в среду был обычным демонстрационным днём, а в четверг мы провели съёмочный день, поскольку трасса изначально была забронирована на оба дня. Ничего особенного не случилось», — приводит слова представителя команды RacingNews365.



Ранее сообщалось, что команда столкнулась с проблемами на шейкдауне — якобы на болиде коллектива отказал двигатель. Как информировал источник, команда отправила силовую установку на ремонт. Позднее выяснилось, что проблемы оказались решаемыми и не выходящими за «рамки возможного». Причиной проблем с зажиганием назвали неправильное крепление двигателя.