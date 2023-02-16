«Альпин» будет использовать розовую ливрею на первых трёх гонках сезона-2023

Французская команда Формулы-1 «Альпин» объявила, что проведёт три первых гонки сезона-2023 в розовой ливрее, посвящённой титульному спонсору коллектива — компании BWT.

Фото: Alpine F1

Фото: Alpine F1

Фото: Alpine F1

Презентация новой машины «Альпин», которая получила индекс A523, состоялась сегодня, 16 февраля.

В 2022 году «Альпин» также использовала специальную ливрею на первых двух гонках сезона.

Примечательно, что ранее в социальных сетях появились фотографии этого болида во время обкатки на трассе в Сильверстоуне — в «Альпин» провели шейкдаун новой машины раньше, чем состоялась презентация.



По итогам прошлого сезона Формулы-1 «Альпин» удалось занять четвёртое место в Кубке конструкторов, набрав 173 очка. Трофей выиграл гоночный коллектив из Австрии «Ред Булл». Напомним, предсезонные тесты Формулы-1 в новом сезоне состоятся 23–25 февраля в Бахрейне, а первый Гран-при 2023 года запланирован с 3 по 5 марта. Пройдёт он там же.