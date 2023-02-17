ФИА разъяснила запрет на политические высказывания гонщикам Формулы-1

Международная автомобильная федерация (ФИА) прояснила запрет на политические высказывания пилотов во время проведения Гран-при, сообщает Sky Sports. Согласно поправке, принятой Федерацией, отныне пилоты могут выражать своё мнение по любым политическим, религиозным или личным вопросам вне гонок.



В случае же, если пилоты нарушат этот запрет на трассе, то их будут ждать санкции. При этом ФИА оставила возможность делать некоторые заявления пилотам в «исключительных случаях».



При этом пилотам по-прежнему разрешено выражать свою позицию через социальные сети или во время интервью в ходе проведения Гран-при.



При этом, чтобы сделать политические заявления на подиуме, во время парада пилотов или во время исполнения национального гимна, гонщики должны подать запрос об этом не менее чем за четыре недели до проведения мероприятия. В индивидуальном порядке ФИА может дать разрешение на ту или иную акцию.

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