Беременная жена Кими Райкконена показала фото с отдыха с семьёй

Минтту Райкконен, жена чемпиона мира 2007 года, финского гонщика Кими Райкконена опубликовала в своих социальных сетях новую фотографию, показав, как семья Райкконенов проводит отдых.



На фото, помимо Кими и Минтту на фото попали восьмилетний сын четы Райкконенов Робин пятилетняя дочь Рианна Анджелия Милана.

Фото: Из личного архива Минтту Райкконен

Фото: Из личного архива Минтту Райкконен

Финский автогонщик также является двукратным вице-чемпионом (2003, 2005) и трёхкратным бронзовым призёром (2008, 2012, 2018) чемпионатов Формулы-1.



Ранее Кими сообщил, что в его семье в скором времени ожидается пополнение.



Напомним, Кими покинул Формулу-1 по окончании сезона-2021. В прошлом году Кими принял участие в одной из гонок NASCAR Xfinity, однако не смог в ней добраться до финиша, хоть и шёл в какой-то момент в гонке в районе топ-10.