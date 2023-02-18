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Беременная жена Кими Райкконена показала фото с отдыха с семьёй

Беременная жена Кими Райкконена показала фото с отдыха с семьёй
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Минтту Райкконен, жена чемпиона мира 2007 года, финского гонщика Кими Райкконена опубликовала в своих социальных сетях новую фотографию, показав, как семья Райкконенов проводит отдых.

На фото, помимо Кими и Минтту на фото попали восьмилетний сын четы Райкконенов Робин пятилетняя дочь Рианна Анджелия Милана.

Фото: Из личного архива Минтту Райкконен

Фото: Из личного архива Минтту Райкконен

Финский автогонщик также является двукратным вице-чемпионом (2003, 2005) и трёхкратным бронзовым призёром (2008, 2012, 2018) чемпионатов Формулы-1.

Ранее Кими сообщил, что в его семье в скором времени ожидается пополнение.

Напомним, Кими покинул Формулу-1 по окончании сезона-2021. В прошлом году Кими принял участие в одной из гонок NASCAR Xfinity, однако не смог в ней добраться до финиша, хоть и шёл в какой-то момент в гонке в районе топ-10.

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