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Экипаж Мазепина стал 7-м на третьем этапе Азиатской серии Ле-Ман, Гутак — второй в LMP3

Экипаж Мазепина стал 7-м на третьем этапе Азиатской серии Ле-Ман, Гутак — второй в LMP3
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Экипаж команды 99 Racing с российским гонщиком Никитой Мазепиным в составе занял седьмое место по итогам третьей гонки сезона Азиатской серии Ле-Ман, прошедшей в Абу-Даби.

По итогам четырёхчасовой гонки экипаж, состоящий из Мазепина, швейцарца Нила Джани и Ахмада Аль Харти, стал лишь седьмым. Победу в общем зачёте гонки и в категории LMP2 одержал экипаж команды Cool RaCing под номером 37 в составе Александра Койни, Мальте Якобсена и Николя Лапьера. Второе место по итогам гонки занял экипаж коллектива United Autosport в составе Филипа Хансона, Пола ди Ресты и Джеймса Макгуайра. Третье место занял второй экипаж United Autosport, в котором выступают Оливер Джарвис, Гарнет Паттерсон и Яссер Шахин.

В категории LMP3 второе место занял экипаж другого россиянина — Вячеслава Гутака — с Фабьеном Лавренем и Жеромом Де Саделером в роли напарников.

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