«Мы были друзьями». Норрис ответил на вопрос о взаимоотношениях с Риккардо

Пилот «Макларена» Ландо Норрис рассказал о взаимоотношениях со своим бывшим напарником Даниэлем Риккардо.



«Мы с Карлосом Сайнсом до сих пор хорошо ладим. Думаю, у многих сложилось впечатление, что с Даниэлем это было не так, но это неправда. Мы были настроены на борьбу, старались победить друг друга, может, поэтому так это воспринималось. Но мы всегда хорошо работали вместе и были рады помочь друг другу. Мы были хорошими друзьями, могли посмеяться над чем-то вместе и так далее. Думаю, просто уровень взаимного уважения между мной и Карлосом был выше, чем в большинстве случаев между пилотами Формулы-1, отсюда и сложилось такое впечатление», — приводит слова Ландо Норриса RacingNews365.



Напомним, в сезоне-2023 Даниэля Риккардо в составе «Макларена» сменит Оскар Пиастри.