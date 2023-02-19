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Норрис назвал прямых конкурентов «Макларена» в сезоне-2023 — их два

Норрис назвал прямых конкурентов «Макларена» в сезоне-2023 — их два
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Пилот «Макларена», британец Ландо Норрис назвал, по его мнению, прямых конкурентов команды в сезоне-2023.

«Астон Мартин». Вы знаете, они обошли нас в нескольких гонках в минувшем году, у них была очень конкурентоспособная машина. Ещё «Альфа Таури». И я уверен, что борьба получится более напряжённой, чем в предыдущие сезоны, поскольку наступил второй год новой эпохи», – приводит слова Норриса издание GPblog.

По итогам минувшего чемпионата гоночный коллектив из Великобритании занял пятое место, набрав 159 очков в Кубке конструкторов. В грядущем сезоне команду представят британец Ландо Норрис и австралиец Оскар Пиастри. Пиастри заменит в составе коллектива соотечественника Даниэля Риккардо, перешедшего на роль третьего пилота в «Ред Булл».

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