Вассёр оценил надёжность двигателя «Феррари» на болиде 2023 года
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Глава «Феррари» Фредерик Вассёр высказался о надёжности силовой установки команды, ставшей предметом обсуждения и критики в минувшем сезоне.
«Вы знаете, правила предельно ясны. Двигатель практически нельзя менять, поэтому мы не можем просто что-то изменить по причине надёжности. Не секрет, что в минувшем сезоне надёжность не была лучшим аспектом двигателя, но мы провели хорошую работу и, я считаю, готовы к сезону.
Как по мне, окно возможностей по доработке двигателя было слишком маленьким в минувшем году, но давайте посмотрим, как всё сложится в нынешнем сезоне. Думаю, что мы находимся в хорошей позиции», – приводит слова Вассёра издание GPFans.
Новый болид «Феррари» SF-23 на сезон-2023 Формулы-1
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