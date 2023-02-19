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Вассёр оценил надёжность двигателя «Феррари» на болиде 2023 года

Вассёр оценил надёжность двигателя «Феррари» на болиде 2023 года
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Глава «Феррари» Фредерик Вассёр высказался о надёжности силовой установки команды, ставшей предметом обсуждения и критики в минувшем сезоне.

«Вы знаете, правила предельно ясны. Двигатель практически нельзя менять, поэтому мы не можем просто что-то изменить по причине надёжности. Не секрет, что в минувшем сезоне надёжность не была лучшим аспектом двигателя, но мы провели хорошую работу и, я считаю, готовы к сезону.

Как по мне, окно возможностей по доработке двигателя было слишком маленьким в минувшем году, но давайте посмотрим, как всё сложится в нынешнем сезоне. Думаю, что мы находимся в хорошей позиции», – приводит слова Вассёра издание GPFans.

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