Вассёр оценил надёжность двигателя «Феррари» на болиде 2023 года

Глава «Феррари» Фредерик Вассёр высказался о надёжности силовой установки команды, ставшей предметом обсуждения и критики в минувшем сезоне.

«Вы знаете, правила предельно ясны. Двигатель практически нельзя менять, поэтому мы не можем просто что-то изменить по причине надёжности. Не секрет, что в минувшем сезоне надёжность не была лучшим аспектом двигателя, но мы провели хорошую работу и, я считаю, готовы к сезону.

Как по мне, окно возможностей по доработке двигателя было слишком маленьким в минувшем году, но давайте посмотрим, как всё сложится в нынешнем сезоне. Думаю, что мы находимся в хорошей позиции», – приводит слова Вассёра издание GPFans.

Новость по теме Сайнс рассказал, беспокоят ли его близкие отношения между Леклером и Вассёром

Новый болид «Феррари» SF-23 на сезон-2023 Формулы-1