Бедрин отреагировал на свою победу в третьей гонке ФРМЕК в Абу-Даби

Российский гонщик Никита Бедрин высказался по поводу своей победы в третьей гонке пятого и заключительного этапа чемпионата ФРМЕК.

«Очень рад закончить сезон на высоком уровне, хорошая неделя для меня в целом, да ещё и поул-позиция!



Гонка 1: был пятым, когда случилась механическая проблема.

Гонка 2: пришлось стартовать с 25-го места, финишировал девятым!

Гонка 3: Победа!

Огромное спасибо команде за тяжёлую работу. Теперь переходим к главному», — написал Бедрин в социальных сетях.

Стоит отметить, что благодаря этой победе Никита Бедрин поднялся на седьмое место в общем зачёте гонщиков. Ранее российский пилот выиграл третью гонку на четвёртом этапе в Дубае (ОАЭ).



В конце прошлого месяца стало известно, что Никита Бедрин присоединился к команде «Йенцер Моторспорт», которая выступает в Формуле-3. В прошлом сезоне россиянин выступал в Формуле-4 — в Италии и Германии.