В «Альфа Ромео» высказались об уходе из Формулы-1
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Исполнительный директор «Альфа Ромеo» Жан Филипп Импарато высказался о потенциальном уходе команды из Формулы-1 по окончании сезона-2023.
«Это жизнь. Хотя я обязан сказать, что мы ещё не уверены, покинем ли Формулу-1 по окончании нынешнего сезона. Мы примем решение только в конце июня. Сейчас мы фактически говорим о чистом листе, который ещё предстоит заполнить.
Мы рассматриваем все возможные варианты. Учитывая нашу родословную, мы заинтересованы в автоспорте. И мы хотим решить, где бы мы хотели оказаться. Сейчас всё возможно, если говорить о 2024 годе. Хотя мы живём в непростое время: инфляция, войны, санкции», – цитирует Импарато издание Racingnews365.
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