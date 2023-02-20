В «Альфа Ромео» высказались об уходе из Формулы-1

Исполнительный директор «Альфа Ромеo» Жан Филипп Импарато высказался о потенциальном уходе команды из Формулы-1 по окончании сезона-2023.

«Это жизнь. Хотя я обязан сказать, что мы ещё не уверены, покинем ли Формулу-1 по окончании нынешнего сезона. Мы примем решение только в конце июня. Сейчас мы фактически говорим о чистом листе, который ещё предстоит заполнить.

Мы рассматриваем все возможные варианты. Учитывая нашу родословную, мы заинтересованы в автоспорте. И мы хотим решить, где бы мы хотели оказаться. Сейчас всё возможно, если говорить о 2024 годе. Хотя мы живём в непростое время: инфляция, войны, санкции», – цитирует Импарато издание Racingnews365.

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