Несколько команд Формулы-1 связались с «Хондой» по поводу сотрудничества в 2026 году

Несколько команд, принимающих участие в Формуле-1, связались с японской компанией «Хонда» по поводу сотрудничества в 2026 году. «Хонда» ушла из «Королевских гонок» в конце 2021 года, но до сих пор работает с «Ред Булл» и «Альфа Таури», поставляя им двигатели. С 2026 года «Ред Булл» будет сотрудничать с «Фордом». Японская компания уже подала заявку на производство моторов в 2026 году.

«После того как мы зарегистрировались, с нами связались несколько команд Формулы-1. На данный момент в наших планах мониторинг того, куда движется Формула-1. Сейчас у нас нет никаких конкретных решений относительно того, вернёмся ли мы в Формулу-1 или нет. Но мы полагаем, что участие в Формуле-1 поможет нам с точки зрения технологического развития», — приводит слова президента гоночного подразделения «Хонды» Кодзи Ватанабе The Race.

Ферстаппен и Сато прокатились на старой гоночной «Хонде»: