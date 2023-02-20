В «Хонде» объяснили решение подать заявку на участие в Ф-1 в 2026-м в качестве моториста

Президент гоночного подразделения «Хонды» Кодзи Ватанабе рассказал, почему компания подала заявку на участие в Формуле-1 в качестве моториста в 2026 году.



«СО2-нейтральность — наша общекорпоративная цель. И мы думаем, что то, куда движется Формула-1, соответствует нашей цели. Именно поэтому мы решили зарегистрироваться в чемпионате в качестве производителя силовых агрегатов. Нам будет интересно посмотреть, как будет развиваться процесс электрификации», — приводит слова Ватанабе The Race.



Напомним, в начале февраля этого года Международная автомобильная федерация (ФИА) подтвердила заявки от шести автопроизводителей, которые будут поставлять двигатели в сезоне-2026 Формулы-1. В их список вошли «Альпин», «Ауди», «Феррари», «Мерседес», «Ред Булл Форд» и «Хонда».

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