Лэнс Стролл прокомментировал отказ от предсезонных тестов из-за аварии

Пилот «Астон Мартин», канадец Лэнс Стролл прокомментировал велосипедную аварию, в которую он угодил на предсезонной тренировке в Испании.
Напомним, ранее британский коллектив заявил о сходе Стролла с предсезонных тестов в преддверии первого Гран-при сезона в Бахрейне.
«Со мной произошёл несчастный случай во время тренировки на велосипеде, бывшей частью подготовки к сезону. Но я полон решимости вернуться за руль машины. Не могу дождаться очередного сезона с командой. Хочется оправиться от этой задержки как можно скорее», – приводит слова Стролла пресс-служба «Астон Мартин».
В минувшем сезоне Стролл занял 14 место, набрав 18 очков. Его новым напарником по команде в сезоне-2023 станет двукратный чемпион мира, испанский ветеран Фернандо Алонсо.
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