Подсчитаны реальные бюджеты команд Ф-1 в 2023 году. «Ред Булл» тратит $ 400 млн
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Несмотря на ограничение расходов команд Формулы-1 в $ 154 млн, разница в бюджетах коллективов по-прежнему имеет место быть и играет свою роль, поскольку не все затраты подпадают под внимание Международной автомобильной федерации (ФИА).
Так, издание Motorsport-Total оценочно подсчитало бюджеты команд в сезоне-2023. Лидерами ожидаемо стали коллективы, занявшие первые три места Кубка конструкторов в последнем чемпионате:
1. «Ред Булл» – $ 400 млн;
2. «Мерседес» – $ 380 млн;
3. «Феррари» – $ 375 млн;
4. «Макларен» – $ 320 млн;
5. «Астон Мартин» – $ 260 млн;
6. «Альпин» – $ 240 млн;
7. «Уильямс» – $ 205 млн;
8. «Альфа Таури» – $ 175 млн;
9. «Альфа Ромео» – $ 170 млн;
10. «Хаас» – $ 150 млн.
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