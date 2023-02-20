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Резервист «Астон Мартин» Другович показал фото из симулятора на фоне травмы Стролла

Резервист «Астон Мартин» Другович показал фото из симулятора на фоне травмы Стролла
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Резервный пилот британской команды Формулы-1 «Астон Мартин», бразилец Фелипе Другович в соцсетях опубликовал фотографию из симулятора. Ранее стало известно о травме канадского пилота коллектива Лэнса Стролла.

Фелипе Другович

Фелипе Другович

Фото: Из личного архива

Напомним, во время тренировки в Испании Стролл попал в велосипедную аварию. Согласно официальному заявлению команды, канадец будет ежедневно проходить обследование, а о его самочувствии будут регулярно отчитываться.

В минувшем сезоне Стролл занял 14-е место, набрав 18 очков. Его новым напарником по команде в сезоне-2023 станет двукратный чемпион мира, испанский ветеран Фернандо Алонсо, перешедший из «Альпин».

Ранее сообщалось, что «Астон Мартин» в течение завтрашнего дня объявит о замене Стролла.

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