В Саудовской Аравии высказались о создании собственной команды Формулы-1
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Халид бин Султан Аль Фейсал, глава Федерации автоспорта Саудовской Аравии и по совместительству руководитель местного Гран-при Формулы-1, высказался о возможном создании национальной команды в «королевских» гонках.
«У нас богатая история в автоспорте. Саудовская Аравия стала первой страной Ближнего Востока, привлечённой в Формулу-1 – это было спонсорское соглашение с «Уильямсом» в 1978 году. Я был горд увидеть свою страну и имя национальной компании в таком престижном соревновании, в Формуле-1.
Наше наследие привело нас к проведению Гран-при. Возможно, однажды у нас появится и собственная саудовская команда Ф-1. Я ожидаю развития отношений с серией и отведения нам большей роли», – цитирует Аль Фейсала издание Motorsport Week.
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