Босс «Дукати»: при всём моём величайшем уважении к Маркесу мы в нём не нуждаемся

Босс «Дукати» Паоло Чиабатти рассказал, что команда не станет приглашать шестикратного чемпиона MotoGP Марка Маркеса. Контракт Маркеса с нынешней командой, «Хондой», будет действовать ещё два года. Ранее Марк заявлял, что хотел бы его продлить, при этом не исключал, что рассмотрит другие варианты.



«Дело не в том, что «Дукати» не нужен такой гонщик неземного уровня, как Марк. У «Дукати» есть и свои. Никогда не говори «никогда», но Маркесу 30 лет. А у нас есть гонщики на пять и шесть лет моложе. И они ещё могут расти. При всём моём величайшем уважении к Маркесу не думаю, что «Дукати» в нём нуждается. Конечно, если он позвонит нам завтра, чтобы попросить о встрече, мы не повесим трубку. Тем не менее время, когда Марк мог подписать с нами контракт, было несколько лет назад. Теперь ситуация поменялась», — приводит слова Чиабатти Motorsport España.

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