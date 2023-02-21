Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Происходили какие-то непонятные вещи». Тренер Бедрина — о тотальном невезении гонщика

«Происходили какие-то непонятные вещи». Тренер Бедрина — о тотальном невезении гонщика
Аудио-версия:
Комментарии

Известный российский автоспортивный менеджер и тренер, экс-директор молодёжной программы «СМП Рейсинг» Пётр Алёшин высказался о сходах и проблемах Никиты Бедрина на первых этапах ФРМЕК.

«Было ли ощущение какого-то проклятья? Было! Просто и смех, и слёзы… Происходили какие-то непонятные вещи: как можно собрать за один уикенд всё, что только можно?! Никита словно притянул всё малопредсказуемое, что только бывает в гонках. Но у нас всё-таки есть надежда: возможно, просто за зиму свалилось всё, что должно было произойти в сумме за весь год. Дай бог, если так.

Происходили вещи, которые никак не зависели от Никиты. Например, другой человек «убирается» и прилетает в нас, разворачивается прямо перед нами… То есть действительно было какое-то фатальное невезение в этом чемпионате, хотя потенциал был хороший», — сказал Алёшин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Кустовым.

Один российский пилот всё-таки выступит на уикендах Ф-1. Перед дебютом он выиграл 2 гонки Один российский пилот всё-таки выступит на уикендах Ф-1. Перед дебютом он выиграл 2 гонки
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023