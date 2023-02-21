«Происходили какие-то непонятные вещи». Тренер Бедрина — о тотальном невезении гонщика

Известный российский автоспортивный менеджер и тренер, экс-директор молодёжной программы «СМП Рейсинг» Пётр Алёшин высказался о сходах и проблемах Никиты Бедрина на первых этапах ФРМЕК.
«Было ли ощущение какого-то проклятья? Было! Просто и смех, и слёзы… Происходили какие-то непонятные вещи: как можно собрать за один уикенд всё, что только можно?! Никита словно притянул всё малопредсказуемое, что только бывает в гонках. Но у нас всё-таки есть надежда: возможно, просто за зиму свалилось всё, что должно было произойти в сумме за весь год. Дай бог, если так.
Происходили вещи, которые никак не зависели от Никиты. Например, другой человек «убирается» и прилетает в нас, разворачивается прямо перед нами… То есть действительно было какое-то фатальное невезение в этом чемпионате, хотя потенциал был хороший», — сказал Алёшин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Кустовым.
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