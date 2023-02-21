Один российский пилот всё-таки выступит на уикендах Ф-1. Перед дебютом он выиграл 2 гонки

В ноябре прошлого года мы уже делали большое интервью с Петром Алёшиным, в котором российский гоночный тренер и менеджер комментировал выступления Никиты Бедрина – самого перспективного российского гонщика в младших сериях здесь и сейчас. С тех пор наступила ясность с будущим Бедрина: из Формулы-4 он напрямую перейдёт в Формулу-3, «перепрыгнув» ступеньку в виде серии ФРЕКА. Таким образом, у России останется свой представитель на уикендах Гран-при Ф-1 – год назад такую роль в той же Ф-3 исполнял Александр Смоляр. Однако команда у Бедрина довольно скромная – «Йенцер» котируется куда ниже, чем «АРТ» и «МП», за которые гонял Смоляр.

Мы обсудили с Алёшиным-старшим будущее Бедрина, а также зимнюю подготовку россиянина. Никита, как и многие гонщики, провёл последние недели на Ближнем Востоке, где выступил в серии ФРМЕК (можно сказать, зимняя ФРЕКА). После невероятного невезения на стартовых этапах Бедрин сильно завершил сезон, одержав по одной победе на четвёртом и пятом этапах – причём в обоих случаях после старта с поул-позишен. В итоге Никита занял седьмое место в общем зачёте.

«Происходили вещи, которые никак не зависели от Бедрина»

— Никита завершил выступление в серии ФРМЕК двумя победами, но после первых этапов не было ощущения, словно кто-то наложил на Бедрина проклятье?

— Было! Просто и смех, и слёзы. Происходили какие-то непонятные вещи: как можно собрать за один уикенд всё, что только можно?! Никита словно притянул всё малопредсказуемое, что только бывает в гонках. Но у нас всё-таки есть надежда: возможно, просто за зиму свалилось всё, что должно было произойти в сумме за весь год. Дай бог, если так.

Происходили вещи, которые никак не зависели от Никиты. Например, другой человек «убирается» и прилетает в нас, разворачивается прямо перед нами… То есть действительно было какое-то фатальное невезение в этом чемпионате, хотя потенциал был хороший.

Разворот Никиты Бедрина после контакта с соперником в Кувейте Фото: Пресс-служба команды PHM Racing

Признаю: и с нашей стороны случались какие-то ошибки, не всё поначалу шло гладко, особенно в самом начале чемпионата. Тот же первый этап Никите абсолютно не удался, были иногда и другие ошибки. Например, на предпоследнем этапе была допущена ошибка при попытке атаки за третье место. Такая типично гоночная ошибка… Но в общем и целом потенциал, скорость были хорошими. Два первых места и две выигранные квалификации — это хорошая история, которая показывает, что в целом всё в порядке.

С другой стороны, надо относиться к этому чемпионату проще: никто не скрывает, что для участников это тренировочно-раскаточное мероприятие перед основным сезоном. Все команды и пилоты стараются максимально что-то пробовать, экспериментировать, проверять наработки, которые помогут далее в основном сезоне. Мы довольны тем, что удалось многому научиться и многое попробовать с прицелом на основной сезон в Формуле-3.

Никита Бедрин празднует победу на финальном этапе в Абу-Даби Фото: Пресс-служба команды PHM Racing

— Техника во ФРМЕК похожа на серию ФРЕКА, да?

— Да, машина очень близка. Но главное отличие — трассы. На них маленький держак, очень много песка, так что машины гораздо сильнее скользят. Это вносит коррективы в настройки и пилотаж. Тем не менее любой гоночный опыт однозначно пригодится. Лишние старты, лишняя борьба на трассе, к тому же сама машина по габаритам уже близка к «трёшке».

— Опыт выступлений во ФРМЕК позволит Бедрину быстрее адаптироваться в Формуле-3, сделав «прыжок» в неё проще?

— Конечно. Болид ФРМЕК существенно быстрее Формулы-4. Там разница 5–6 секунд, если память не изменяет.

Новость по теме Бедрин отреагировал на свою победу в третьей гонке ФРМЕК в Абу-Даби

«Нет ощущения, что Никита кардинально не готов к Формуле-3»

— Как я понимаю, когда мы общались с вами в прошлый раз, то уже фактически было решено, что Никита пойдёт сразу в Формулу-3?

— Да, принципиально решение было принято достаточно давно. Учитывались несколько факторов — это не только возрастные, но и спонсорские, политические, многие другие. Нюансов на этом уровне хватает.

У меня нет ощущения, что Никита кардинально не готов к Формуле-3. Конечно, ему придётся очень непросто, но никакой фатальной неготовности точно нет. Молодой ещё, но это, с другой стороны, и плюс.

— Вы сказали, будет «очень непросто»…

— Это и неизбежные ошибки, и то, что предстоит очень серьёзная работа с командой. Надо понимать, что одно дело, когда в команде уже есть опытный пилот, условный лидер, который уже проехал в серии сезон или даже два. У нас в команде такого гонщика не будет. Естественно, команде всегда удобнее работать над настройками машины с пилотом, который более адекватно доносит информацию о машине — просто потому, что он с ней уже работал.

У нас же будет проверка боем. Но это очень большой опыт, большой шаг вперёд. Посмотрим, как это будет. Хочется, конечно, строить какие-то долгосрочные планы — хотя бы на два года. Но сейчас это возможным не представляется.

Второй год Бедрина активно поддерживает команда «ПХМ» Фото: Пресс-служба команды PHM Racing

— Как раз со стороны просится такое предположение: вы проводите год в «Йенцере», после чего Бедрин и Бардард переходят в родную команду «ПХМ» и там уже должны ехать на результат.

— Такая версия имеет право на существование, но надо смотреть, как будет складываться этот сезон. Естественно, спонсоры будут оценивать результаты и потенциал Никиты и Тейлора.

Результаты очень сильно будут зависеть от команды. Всё должно быть собрано в один флакон. У тебя может быть бодрый, перспективный пилот, но если при нём не окажется опытного, грамотного инженера, то рассчитывать на высокие результаты в Ф-3 невозможно. Всё должно сойтись. Возьмите ту же «Прему»: она доминирует во многих категориях, потому что это хорошая команда, к которой тянутся хорошие пилоты. Здесь нет никаких чудес. Но, кстати, посмотрите на ФРМЕК: там ни у кого нет большого опыта выступлений, и в итоге «ПХМ» довольно быстро начала бороться с «Премой» на равных. Два очень неплохих пилота, молодая команда, которая хочет и может работать на результат — и пожалуйста, вот он, результат.

— Как вышло, что гонщики «ПХМ» оказались в одной команде, а она сама купила другую?

— Никакой интриги тут нет. Просто решение о переходе Бедрина и Барнарда в Формулу-3 было принято достаточно давно — до того, как «ПХМ» договорились о сделке с «Хароузом».

Новость по теме Никита Бедрин прокомментировал подписание контракта с командой Формулы-3

«Как только ты начинаешь верить в теорию заговора, спортсмен на этом заканчивается»

— Чего ждать от «Йенцера»? Год назад команда заняла девятое место, звёзд с неба не хватала.

— Повторюсь, было бы неплохо иметь в команде пилота с опытом выступлений в Ф-3… Перед недавними тестами мне казалось, что мы вполне способны с ходу заехать на 10–12-е места. Оказалось, эта миссия чуть сложнее, чем даже я себе предполагал: мы «тусили» где-то в середине. Это нормально, нужно нарабатывать опыт, работать на командный результат — и всё придёт.

— Соответственно, никаких завышенных ожиданий от первых этапов нет?

— Конечно, нет. Чем выше категория, тем меньше бывает чудес. Всё должно быть на своём месте, сойтись. Будем объективны: два новичка оказываются в новой для себя категории в составе команды, которая достаточно давно не работала с пилотами, чей уровень позволяет бороться за подиумы. Но я очень неплохо знаю Барнарда и Бедрина и думаю, что они ещё всех удивят в этом сезоне. Но, наверное, не сразу.

— Работой Никиты на тестах Формулы-3 довольны?

— Двойственные ощущения. Я сам был удивлён фантастической плотностью на первых же тестах в Бахрейне. Повторюсь, ожидал от нас мест в районе топ-10 — топ-12, а при удачных раскладах — может, ближе к восьмому. Но нет, здесь очень жёсткая борьба.

Больших претензий к работе пилота или команды у меня нет. Есть маленькие нюансы. Вот просто возьмите результаты тестов, уберите из времён Бедрина и Барнарда пару десятых — и посмотрите, где бы они оказались. А две десятые найти всегда реально. У того же Никиты полторы «десятки» — это точно его ошибочки на быстрых кругах. Немного здесь, немножко там, насколько «раскатился» мотор… Здесь очень много нюансов.

Никита Бедрин атакует соперника по внешнему радиусу Фото: Пресс-служба команды PHM Racing

— Как настраиваете Никиту на этот сезон?

— Подход всегда одинаковый: постараться выжать из себя максимум. Можно сколько угодно рассуждать о нюансах настроек и технических моментов, но машина в руках спортсмена — такой же снаряд, как теннисная ракетка или коньки. Просто надо уметь из этого снаряда выжимать максимум. Машина не бывает идеальной, но ты должен адаптироваться к тому, как она едет, и из этой конкретной машины вырвать максимум. В этом и заключается твоя работа.

— Ходят же слухи и предположения, что в Ф-3 или Ф-2 тебе может попасться «неудачный» мотор или что организаторы, наоборот, способны подсобить с силовой установкой, которая даёт некоторое преимущество…

— Ты можешь об этом рассуждать, сидя в Москве на диване или работая журналистом. Но если ты будешь об этом думать, находясь за рулём или консультируя пилота, то на этом спорт заканчивается. Если ты проводишь квалификацию или гонку и в этот момент думаешь, что у тебя не самая лучшая команда или что всё решено заранее, существует какой-то вселенский заговор, то, ребята, вам нечего здесь делать.

Как только ты в любом спорте начинаешь верить в теорию заговора, то всё, спортсмен на этом заканчивается. Например, в теннисе ещё на детском уровне отсеиваются девочки, чьи мамы уверены, что побеждают не их девочки, а те, кто отвечают за натяжку струн или выдают специальные стельки для кроссовок. Я абсолютно серьёзно говорю!

Новость по теме Никита Бедрин сошёл в массовой аварии первой гонки ФРМЕК в Кувейте. Видео

«Хочется Блохину «подрессировать» ещё годик»

— Вот как раз разговор о девушках зашёл. Как сложились выступления в арабской Ф-4 для ещё одной вашей подопечной — Виктории Блохиной?

— Непросто. Я был доволен тем, как она провела концовку прошлого сезона в итальянской Ф-4 и особенно осенние тесты. Но я не в восторге от результатов и темпа, который мы показывали в Азии. В её оправдание могу сказать две вещи. Первое: Вика выступала за новую команду, и ей как девочке было тяжело адаптироваться к новому инженеру и иным условиям работы. Плюс на первом этапе у неё были проблемы с техникой: плохо переключалась новая коробка передач. Второе: видимо, для всех девочек отсутствие держака и очень сильное скольжение машины, особенно в ходовых поворотах, представляет большую сложность, чем для мальчиков. В том же Кувейте было просто запредельное скольжение машины относительно нормы. К этому тяжело адаптироваться.

Вроде всего понемножку, а в сумме получается много. Но Вика — молодец, боец. Она позитивно настроена на сезон и относится к своим ошибкам и проблемам с юмором и пониманием.

Виктория Блохина в борьбе на этапе арабской Ф-4 в Абу-Даби Фото: Пресс-служба команды PHM Racing

Кстати, мы сейчас занимаемся ещё одним человеком — это Александр Абхазава, сын небезызвестного Шоты Абхазавы. Мальчик интересный, хороший. В Азии был вообще его первый опыт выступлений в «формулах», фактически с нуля — с учётом этого я очень доволен. Он не ездил в международном профессиональном картинге, только в «Ротаксе», но там регулярно заезжал в топ-5 — топ-3. Он умный, работоспособный, очень быстро всё схватывает. Я рассчитываю на серьёзный прогресс.

— Какие дальнейшие планы на сезон у Виктории?

— Она, как и Александр, поедет в Формуле-4. Официальные объявления я не хочу делать раньше команд. Хочу, чтобы Вика находилась в середине пелотона. Но что-то мне подсказывает, что уровень конкуренции в итальянском чемпионате окажется жесточайшим. В чём разница между жёстким и жесточайшим? При жёстком впереди едет головка из условно шести человек, а дальше появляются разрывы. А вот когда у тебя 6–8 человек борются за тройку, а за ними люди, отстающие на самом деле всего лишь на сотые доли секунды, то это уже очень высокий уровень конкуренции. Всё будут решать мелочи, нюансы.

Новость по теме Россиянка Блохина проехала на уровне участниц W Series на тестах Ф-4 в Валенсии

— Как я понимаю, Вику были готовы взять в новую женскую серию, организованную Формулой-1?

— Мы посмотрели предварительный состав участников и решили, что Вика, как говорится, «молода ишо». Она совсем юная пилотесса — хочется ещё годик «подрессировать», чтобы Вика набралась гоночного опыта, немножко повзрослела. Всё-таки 16 лет и, например, 19 — совсем разные вещи. Надо стараться всё учесть.

— Но в целом организаторы академии заинтересованы в Блохиной, она, что называется, в пуле?

— Организаторы и команды заинтересованы, безусловно. У нас есть хорошие предложения от сильных команд, но на условном семейном совете мы решили, что годик подождём, хотя было заманчиво. Наше решение взвешенное, немного осторожное, но, думаю, правильное.

Виктория Блохина Фото: Пресс-служба команды PHM Racing

— При этом в любом случае эта новая серия от Ф-1 — это же не вершина карьеры для девушек, после этого чемпионата должно быть что-то ещё?

— Прежде всего скажу, что я двумя руками за эти женские серии — что W Series, что нынешний чемпионат. Я очень благодарен ФИА и Ф-1, что они организационно и материально поддерживают эти серии. Всегда говорил и говорю, что девочки должны гоняться с девочками — как в теннисе, лёгкой атлетике и так далее.

Академия — не вершина карьеры? Давайте сделаем первый шаг и посмотрим, как это вообще пойдёт. Сколько будет участников, какой окажется плотность результатов… Мне кажется, что и организаторы пока решили сделать логичный первый шаг. Возможно, у них есть дальнейшие планы — просто пока не озвученные.