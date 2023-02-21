Пётр Алёшин объяснил, почему россиянка отказалась выступать в женской Академии Ф-1

Известный российский автоспортивный менеджер и тренер, экс-директор молодёжной программы «СМП Рейсинг» Пётр Алёшин объяснил, почему Виктория Блохина проведёт сезон-2023 в Формуле-4, а не в новой женской серии – Академии Ф-1.

«Мы посмотрели предварительный состав участников и решили, что Вика, как говорится, «молода ишо». Она совсем юная пилотесса — хочется ещё годик «подрессировать», чтобы Вика набралась гоночного опыта, немножко повзрослела. Всё-таки 16 лет и, например, 19 — совсем разные вещи. Надо стараться всё учесть.



Организаторы и команды заинтересованы, безусловно. У нас есть хорошие предложения от сильных команд, но на условном семейном совете мы решили, что годик подождём, хотя было заманчиво. Наше решение взвешенное, немного осторожное, но, думаю, правильное», — сказал Алёшин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Кустовым.