Пётр Алёшин объяснил, почему россиянка отказалась выступать в женской Академии Ф-1

Известный российский автоспортивный менеджер и тренер, экс-директор молодёжной программы «СМП Рейсинг» Пётр Алёшин объяснил, почему Виктория Блохина проведёт сезон-2023 в Формуле-4, а не в новой женской серии – Академии Ф-1.
«Мы посмотрели предварительный состав участников и решили, что Вика, как говорится, «молода ишо». Она совсем юная пилотесса — хочется ещё годик «подрессировать», чтобы Вика набралась гоночного опыта, немножко повзрослела. Всё-таки 16 лет и, например, 19 — совсем разные вещи. Надо стараться всё учесть.
Организаторы и команды заинтересованы, безусловно. У нас есть хорошие предложения от сильных команд, но на условном семейном совете мы решили, что годик подождём, хотя было заманчиво. Наше решение взвешенное, немного осторожное, но, думаю, правильное», — сказал Алёшин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Кустовым.
- 21 февраля 2023
-
18:15
-
18:10
-
17:50
-
17:43
-
17:30
-
17:30
-
17:00
-
16:34
-
16:02
-
15:48
-
15:45
-
15:03
-
14:54
-
14:24
-
13:53
-
13:41
-
12:49
-
12:08
-
12:03
-
11:52
-
11:10
-
10:36
-
09:59
-
00:05
- 20 февраля 2023
-
23:01
-
22:05
-
21:41
-
21:24
-
20:13
-
20:01
-
19:53
-
19:05
-
18:30
-
18:25
-
17:13