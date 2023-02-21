В Формуле-1 изменили правило, позволившее Ферстаппену досрочно завоевать второй титул

Международная автомобильная федерация (ФИА) представила результаты первого заседания комиссии Формулы-1 2023 года, состоявшегося сегодня, 21 февраля, в Лондоне (Великобритания).
В частности, комиссия ввела урезанную систему очков для гонок, заканчивающихся под зелёным флагом.
Напомним, по итогам Гран-при Японии 2022 года пилот «Ред Булл», голландец Макс Ферстаппен досрочно стал победителем чемпионата, несмотря на то что гонка не преодолела порог в 75% дистанции, из-за чего начисляются неполные очки (в таком случае Ферстаппену не хватало одного балла до титула).
Позже выяснилось, что скользящая шкала начисления очков касается только тех гонок, время которых истекло в период действия красных флагов. Теперь же это будет касаться и гонок, заканчивающихся под зелёным флагом.
Болельщики сжигают атрибутику Макса Ферстаппена
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