Сайнс: я не был готов к борьбе за титул на машине 2022 года

Пилот «Феррари», испанец Карлос Сайнс признался, что не был готов к борьбе за чемпионский титул в минувшем сезоне.

«По правде сказать, я не был готов к борьбе за титул на машине 2022 года. Если бы минувший чемпионат прошёл на машине 2021 года, то я был бы готов. Я заявил о себе в первый свой год в «Феррари». В прошлом году я оказался в другом положении. Такое бывает.

У гонщика Ф-1 долгая карьера. Будут машины, созданные под вас и позволяющие вам показывать исключительное время круга. Есть и машины, с которыми вам приходится бороться, с которыми вам будет казаться, что немного не хватает. Так и произошло в минувшем году», – приводит слова Сайнса издание Motorsport.

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