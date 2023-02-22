Хэмилтон: болид «Мерседеса» 2022 года не вёл себя как гоночная машина

Семикратный чемпион Формулы-1 и пилот «Мерседеса», британский ветеран Льюис Хэмилтон, рассуждая о новшествах болида образца 2023 года, критично высказался о прошлогодней машине.
«Есть ли какой-то элемент машины, на котором нужно сосредоточиться? Я не могу сказать. Почти все. Каждый элемент от кончика носа и до конца. Но это преимущественно касается того, как машина себя ведёт.
Машина прошлого года не вела себя так, как должна вести себя гоночная машина, и это лишало пилотов уверенности. По ходу сезона мы снова и снова возвращались к тому, что хотели изменить, и мы считаем, что нам это удалось», – цитирует Хэмилтона издание RaceFans.
Ранее в интервью Хэмилтон рассказал, чем занимается в межсезонье.
Льюис Хэмилтон гоняет по улицам японского города
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