Леклер оценил влияние изменения конструкции шин

Пилот «Феррари» Шарль Леклер высказался об изменении конструкции шин «Пирелли».

«Ранее мы уже тестировали новые шины на тестах в Абу-Даби. По ощущениям, передние покрышки стали прочнее, жёстче, что может сказаться на общем балансе болида. Но скрыть эти изменения за счёт настроек машины очень просто. Так что не думаю, что изменение конструкции покрышек будет иметь большой эффект. Что до износа шин, то передние шины будут чуть прочнее. Однако в нашем случае в прошлом году проблемы с износом были разными. Иногда это влияло на передние шины, а иногда на задние.

Здесь речь о том, как мы сможем работать с этой резиной, основываясь на уровне износа, и мы стали в этом вопросе лучше. Так что я не думаю, что изменение шин как-то повлияет на нас», — приводит слова Леклера Autosport.