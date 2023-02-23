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«Макларен» столкнулся с техническими проблемами на тестах Формулы-1 в Бахрейне

«Макларен» столкнулся с техническими проблемами на тестах Формулы-1 в Бахрейне
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Команда Формулы-1 «Макларен» столкнулась с проблемами в вечерней сессии тестов. На машине коллектива проявились трещины в дефлекторах передних колёс, из-за чего команде пришлось даже применять клейкую ленту для починки.

Из-за этого в рамках вечерней сессии на момент написания новости Ландо Норрис проехал лишь шесть кругов.

В утренне сессии предсезонных тестов в Бахрейне за рулём «Макларена» работал Оскар Пиастри. Австралийцу удалось проехать 52 круга за 4 часа и 15 минут сессии, показав последний, десятый результат с отставанием 1,929 секунды от лидера утренней сессии, пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена.

График работы пилотов на тестах Формулы-1 в Бахрейне:

Команда23 февраля (утро/вечер)24 февраля (утро/вечер)25 февраля (утро/вечер)
«Ред Булл»Макс Ферстаппен*Серхио Перес/Макс ФерстаппенСерхио Перес
«Феррари»Карлос Сайнс/Шарль ЛеклерКарлос Сайнс/Шарль ЛеклерШарль Леклер/Карлос Сайнс
«Мерседес»Джордж Расселл/Льюис ХэмилтонЛьюис Хэмилтон/Джордж РасселлДжордж Расселл/Льюис Хэмилтон
«Альпин»Пьер Гасли/Эстебан ОконЭстебан Окон/Пьер ГаслиПьер Гасли/Эстебан Окон
«Макларен»Оскар Пиастри/Ландо НоррисЛандо Норрис/Оскар ПиастриОскар Пиастри/Ландо Норрис
«Альфа Ромео»Гуаньюй Чжоу/Валттери БоттасГуаньюй ЧжоуВалттери Боттас
«Астон Мартин»Фелипе Другович/Фернандо АлонсоБОП**БОП
«Хаас»Нико Хюлькенберг/Кевин МагнуссенКевин Магнуссен/Нико ХюлькенбергНико Хюлькенберг/Кевин Магнуссен
«Альфа Таури»Юки Цунода/Ник де ВрисЮки Цунода/Ник де ВрисНик де Врис/Юки Цунода
«Уильямс»Алекс Албон/Логан СарджентЛоган СарджентАлекс Албон
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