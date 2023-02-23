«Макларен» столкнулся с техническими проблемами на тестах Формулы-1 в Бахрейне

Команда Формулы-1 «Макларен» столкнулась с проблемами в вечерней сессии тестов. На машине коллектива проявились трещины в дефлекторах передних колёс, из-за чего команде пришлось даже применять клейкую ленту для починки.

Из-за этого в рамках вечерней сессии на момент написания новости Ландо Норрис проехал лишь шесть кругов.

В утренне сессии предсезонных тестов в Бахрейне за рулём «Макларена» работал Оскар Пиастри. Австралийцу удалось проехать 52 круга за 4 часа и 15 минут сессии, показав последний, десятый результат с отставанием 1,929 секунды от лидера утренней сессии, пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена.

График работы пилотов на тестах Формулы-1 в Бахрейне: