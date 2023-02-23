Ферстаппен прокомментировал лучший результат в первый день тестов Ф-1 в Бахрейне

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал итоги первого тестового дня в Бахрейне, по итогам которого голландец показал лучший результат.
«Это был отличный день. Мы проехали много кругов, как и планировали. В сумме почти прошли дистанцию трёх Гран-при. Это был очень гладкий день, у нас практически не было проблем, так что мы могли полностью сосредоточиться на работе с машиной и попробовать разные варианты. У нас был хороший пробег в течение дня, когда было жарко и солнечно, а также вечером, что более репрезентативно.
Приятно видеть, как машина изменилась по сравнению с прошлым годом. Поведение машины немного отличается из-за шин, но в целом мы довольны. За один день тестов трудно сказать, как машина поведёт себя в этом сезоне. Сейчас всё работает хорошо, и это самое главное. Завтра днём я вернусь на трассу, мы будем пробовать разные составы шин и посмотрим, что ещё нового сможем узнать перед гонкой, которая пройдёт уже на следующей неделе», — приводит слова Макса Ферстаппена пресс-служба команды.
- 23 февраля 2023
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