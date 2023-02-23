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Вассёр рассказал, как Сайнс дважды чуть не стал пилотом его команды

Вассёр рассказал, как Сайнс дважды чуть не стал пилотом его команды
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Новоиспечённый руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр рассказал о том, как нынешний гонщик итальянского коллектива Карлос Сайнс дважды был близок к совместной работе с ним.

«Сайнс — крепкий гонщик. Я был близок к тому, чтобы поработать с ним в «Рено», но ушёл из команды раньше. После этого пытался взять его в «Заубер», но он не захотел этого перехода. Сейчас же мы работаем вместе. Ощущения пока очень хорошие. Мы давно знакомы и в такой атмосфере приятно и легко работать. Я очень доволен своей парой пилотов.

Леклер? Я бы сказал, что он стал взрослее. Сейчас у него всё хорошо. но он всегда хорошо справлялся с работой в команде. Мы хорошо знаем друг друга и отлично работаем вместе», — приводит слова Фредерика Вассёра Formula1.it.

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