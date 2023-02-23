Леклер и Сайнс подвели итоги первого дня тестов Формулы-1 в Бахрейне

Пилот «Феррари» Шарль Леклер и Карлос Сайнс прокомментировали итоги первого дня тестов Формулы-1 в Бахрейне.

«В целом день был положительным. Надёжность была на хорошем уровне, мы смогли отработать день без сбоев, выполнив всю программу и собрав ценные данные, что обнадёживает. В течение дня мы хорошо справились с настройкой, и мы смогли собрать хорошие показания по работе шин, которые мы ранее тестировали в Абу-Даби, так что в целом мы смогли достичь хорошего прогресса, и я с нетерпением жду продолжения завтра», — приводит слова Карлоса Сайнса пресс-служба «Феррари».

«У нас позади напряжённый первый день тестов. Я проехал 64 круга, протестировав всего понемногу. Мы были сосредоточены на работе с настройками, с шинами в сочетании с аэродинамическими испытаниями, а также на разных вариантах загруженности топливом. Сейчас мы планируем проанализировать собранные данные и я с нетерпением жду завтрашней сессии», — добавил Шарль Леклер.