Леклер и Сайнс подвели итоги первого дня тестов Формулы-1 в Бахрейне

Пилот «Феррари» Шарль Леклер и Карлос Сайнс прокомментировали итоги первого дня тестов Формулы-1 в Бахрейне.
«В целом день был положительным. Надёжность была на хорошем уровне, мы смогли отработать день без сбоев, выполнив всю программу и собрав ценные данные, что обнадёживает. В течение дня мы хорошо справились с настройкой, и мы смогли собрать хорошие показания по работе шин, которые мы ранее тестировали в Абу-Даби, так что в целом мы смогли достичь хорошего прогресса, и я с нетерпением жду продолжения завтра», — приводит слова Карлоса Сайнса пресс-служба «Феррари».
«У нас позади напряжённый первый день тестов. Я проехал 64 круга, протестировав всего понемногу. Мы были сосредоточены на работе с настройками, с шинами в сочетании с аэродинамическими испытаниями, а также на разных вариантах загруженности топливом. Сейчас мы планируем проанализировать собранные данные и я с нетерпением жду завтрашней сессии», — добавил Шарль Леклер.
- 23 февраля 2023
-
23:34
-
23:03
-
22:37
-
22:17
-
21:23
-
21:18
-
20:54
-
20:49
-
20:30
-
19:32
-
19:03
-
18:42
-
18:35
-
18:11
-
17:40
-
17:32
-
16:41
-
16:12
-
15:33
-
15:27
-
14:59
-
14:51
-
14:25
-
14:18
-
13:59
-
13:22
-
13:16
-
12:44
-
12:13
-
12:00
-
11:22
-
11:17
-
11:07
-
10:15
-
09:38