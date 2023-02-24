В «Альпин» возникли проблемы со сменой шин — механики снимают колёса по 2-3 минуты

У французской команды Формулы-1 «Альпин» возникли специфические проблемы во время предсезонных тестов, сообщил в эфире Sky Sports Сэм Коллинз. Во время пит-стопов механики французской команды постоянно испытывают сложности со снятием задних колёс — сообщается, что это занимает у механиков от двух до трёх минут.

Возможно, эта проблема связана с перегревом задней оси, однако в настоящий момент в команде продолжают разбираться с причинами происходящего.

В вечерней сессии второго дня тестов за рулём «Альпин» работает Пьер Гасли. На момент написания новости Гасли проехал за вечернюю сессию 53 круга.

Напомним, тесты Формулы-1 проходят с 23 по 25 февраля в Бахрейне. Первая гонка сезона состоится там же 5 марта.